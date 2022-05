São Gonçalo vai ampliar núcleos de atividades esportivas

A Secretaria de Esporte e Lazer está sob novo comando. Lúcio Mauro Portugal, formado em Educação Física e atuante na área há 30 anos, assume a pasta com a ideia de ampliar o número de núcleos de atividades esportivas e retomar com as competições esportivas que tradicionalmente aconteciam no município de São Gonçalo.

“A ideia é retomar com os principais campeonatos, em especial os Jogos Escolares, competição que sempre foi um ‘carro-chefe’ da secretaria, formando centenas de atletas em São Gonçalo. Também pretendemos aumentar o número de núcleos que oferecem esporte e lazer e o programa de qualidade de vida e longevidade, consequentemente ampliando o acesso da população gonçalense às práticas esportivas”, destacou o secretário.

Atualmente, são 52 polos esportivos disponíveis para a população, onde 21 promovem a inclusão social de crianças e jovens, sendo uma delas específica para atender pessoas com deficiências. As unidades estão presentes em 26 bairros do município, atendendo moradores de 72 bairros e sub-bairros.

O novo secretário também está trabalhando na criação do projeto “Copa das Comunidades”, que visa reunir 32 times de futebol para adultos em um campeonato.

“Assim que assumi a pasta, o prefeito Capitão Nelson pediu para que a gente focasse no desenvolvimento da Copa das Comunidades. A expectativa é que no mês de setembro já iniciemos o campeonato, que deve ter duração de dois meses”, revelou Lúcio.