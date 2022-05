Flamengo organiza uma coletiva de imprensa com o técnico Paulo Sousa

O silêncio que a diretoria do Flamengo está fazendo sobre a polêmica envolvendo o técnico Paulo Sousa e o goleiro Diego Alves, está próximo do fim. O clube está se organizando uma entrevista coletiva para depois do jogo contra o Goiás, no Maracanã, neste sábado (21). O técnico Paulo Sousa e os dirigentes Bruno Spindel e Marcos Braz falarão na entrevista.

É provável que o assunto principal seja a desavença que aconteceu entre Diego Alves e Paulo Sousa. O goleiro já estava cobrando um posicionamento da diretoria durante esta semana, dizendo que teve sua imagem manchada injustamente.

Durante esta quinta-feira (19), Paulo Sousa e o goleiro participaram de uma reunião no Ninho do Urubu. Neste encontro, estiveram presentes Bruno Spindel, diretor executivo do Fla, e Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube. Diego Ribas, meio campista Rubro-Negro, também participou, porém, sendo um porta-voz do grupo.