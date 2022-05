Projeto Social no Novo México precisa de ajuda para construção de nova sede

O Projeto Social Valdenir Machado que oferece aulas de jiu-jitsu gratuitas para jovens atletas do Novo México, em São Gonçalo, precisa de ajuda para suprir algumas necessidades emergenciais e continuar fazendo a diferença no bairro em que atua.

Por enquanto, o projeto promove suas aulas em um espaço emprestado pela Igreja Assembleia de Deus Ministério Peniel, na Estrada Fazendinha. Atualmente, são contempladas cerca de 80 crianças e adolescentes, entre 4 e 17 anos.

A proposta é uma iniciativa do casal Vanessa Chaves e Alexandre “Bebezão” Machado e recebeu esse nome em homenagem ao pai e mestre de Alexandre e fundador da tradicional academia gonçalense Clube Machado Muay Thai e Jiu-Jitsu, em atividade desde 1974.

Vanessa, que cuida da coordenação do projeto, conta que conhece Alexandre desde a adolescência mas se aproximou dele em 2017, quando começaram a namorar. Com a pandemia, os dois foram morar juntos e com o falecimento de seu pai, Alexandre assumiu a academia Machado. Logo em seguida, da união do casal e sua vontade de mudar a realidade das crianças e adolescentes do Novo México, nasceu a iniciativa.

“Dessa união entre nós dois nasceu o nosso filho, o projeto Valdenir MACHADO JJ. Eu sou nascida e criada no novo México, sei as dificuldades que nosso bairro enfrenta em relação. As crianças não têm atividades, depois da aula ficam na rua, sem muita perspectiva de vida e eu queria abrir esses horizontes. As crianças do bairro nunca tiveram contato com Jiu-jitsu. E isso nos motivou a iniciar esse projeto. Queríamos fazer a diferença na vida deles, dar a oportunidade para as crianças, já que muitos não têm condições de pagar as aulas. Só de eles não estarem brincando de vender droga e de radinho na cintura, já está valendo muito. Me dá muita tristeza ver uma criança brincando como se fosse um bandido. Perdendo a inocência. Quero que eles tenham uma perspectiva de vida e que tenham outros caminhos.”, afirmou ela.

A coordenadora do Valdenir Machado Jiu-Jitsu explicou ainda que eles estão construindo uma nova sede para atender a ainda mais crianças e adolescentes. Contudo, o projeto não conta com nenhum tipo de financiamento do governo ou da iniciativa privada, sobrevivendo apenas graças aos esforços do casal e por isso, precisa de ajuda para custear as obras do novo galpão e adquirir materiais como kimonos e tatames para as crianças.

“Não passamos só o treino, tem uma parceria com os pais, conversamos sobre estar frequentando a escola, ter bom comportamento dentro e fora de casa. Não ensinamos só a arte marcial (Jiu-jitsu) mas ensinamos disciplina, amizade, companheirismo, respeito, amor ao próximo. Quando passo no meu bairro vejo no olhar de cada um a diferença que estamos fazendo. As crianças me param na rua, me abraçam e o olhar de gratidão é a melhor sensação que poderia sentir. Mas hoje estamos com dificuldades, mantemos sozinhos esse projeto e nos encontramos na igreja emprestada. Precisamos de ajuda para montar um galpão, de tatames, kimonos e materiais para fazer a sede.”, esclareceu Vanessa.

Para contribuir com o Projeto Social Valdenir Machado Jiu-Jitsu e o futuro das crianças e adolescentes do bairro Novo México, basta entrar em contato com Vanessa através do número (21) 99595-7918 ou enviar suas doações para o PIX da instituição no mesmo número: 21995957918.

