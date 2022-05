Flu empata com Unión e precisa de 'milagre' para avançar na Sul-Americana

O Fluminense se distanciou da próxima fase da copa Sul-Americana. O Tricolor ficou no 0 a 0 com o Unión Santa Fe, da Argentina, na noite desta quinta-feira (19), no Estádio 15 de Abril, pelo Grupo H da competição.

Em geral, foram pouquíssimas chances de gols para ambos os times. O Fluminense teve a bola na maior parte do duelo, mas não ameaçou o gol adversário. O Unión chutou oito vezes à meta de Fabio, sendo duas somente em direção ao gol.

Pensando na classificação à próxima fase, o Fluminense, que é o 3° do grupo com oito pontos, terá que torcer para um empate entre Junior Barranquilla e Unión Santa Fe, vencer o Oriente Petrolero, em jogo fora de casa, e ainda tirar um saldo de cinco gols em relação ao Barranquilla, 1° colocado com 10 pontos.