Nova Gigante da Colina é inaugurada no Pátio Alcântara

O Vasco da Gama inaugurou mais uma loja 'Gigante da Colina', na manhã desta quinta-feira (19). O novo estabelecimento fica no Pátio Alcântara, em São Gonçalo. Com essa inauguração, agora são 26 lojas espalhadas pelo Rio de Janeiro e duas fora do estado, sendo uma em Brasília e outra em Manaus.

No próximo sábado (21), a partir das 13 horas, a loja terá uma sessão de autógrafos e receberá os jogadores da base, Figueiredo, que marcou o gol da vitória sobre o Bahia no último fim de semana, e o meio-campista Juninho, além do mascote Almirante e do MC Darlan.