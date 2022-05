Copa do Mundo de 2022 terá sete árbitros brasileiros e seis mulheres

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a lista da arbitragem para a Copa do Mundo de 2022. A relação conta com 36 árbitros, 69 assistentes e 24 árbitros de vídeo. Entre eles, estão sete brasileiros. Além disso, pela primeira vez, seis mulheres vão atuar na competição mundial.

Raphael Claus e Wilton Pereira Sampaio foram os brasileiros relacionados como árbitros. Como assistentes foram escolhidos Neuza Back, Bruno Boschilia, Rodrigo Figueiredo, Bruno Pires e Danilo Simon.

A Fifa reforçou os critérios utilizados para selecionar a comissão de arbitragem da Copa do Mundo. Os árbitros escolhidos farão um intenso treinamento, no verão europeu, antes da disputa do torneio mundial.

"Como sempre, o critério que usamos é 'qualidade em primeiro lugar' e os árbitros selecionados representam o mais alto nível de arbitragem mundial", disse o presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA, Pierluigi Collina.

A Copa do Mundo no Qatar terá início no dia 21 de novembro. Os grupos já foram definidos por sorteio. O Brasil vai enfrentar na primeira fase da competição as equipes da Sérvia, Suíça e Camarões.