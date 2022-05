Entrevista de Paulo Sousa irrita Diego Alves no Flamengo, diz site

O técnico do Flamengo, Paulo Sousa, fez algumas declarações após a vitória por 3 a 0 sobre o Universidad Católica, nesta terça, que não foram bem recebidas pelo goleiro Diego Alves.

De acordo com o site GE, Diego teria se revoltado com Paulo, após o português dizer que goleiro procurou Bruno Spindel, diretor do clube, para falar que estava apto a jogar a partida de terça. Oficialmente, Diego está com um problema no púbis e sequer vem treinando com o grupo.

"Se vocês verificarem o que são dores no púbis e o tempo que leva para recuperação, não pode ser de um dia para o outro. Ou por uma reunião que teve com o Bruno Spindel na hora do almoço. E que rapidamente se recuperou e podia estar disponível para jogar", foram as palavras do treinador Paulo Sousa.

Nesta quarta-feira (18), os jogadores que jogaram a última partida ganharam folga. Diego Alves, contudo, segundo o GE, esteve no Ninho para dar segmento ao seu tratamento e não deixou quieto o descontentamento sobre a postura do treinador. Ainda de acordo com o site, Alves cobrou um posicionamento público do clube sobre essa reunião que ele teve com o diretor Spindel. Diego teria falado com Spindel que ainda não tem condições de voltar a jogar, o contrário do que foi falado por Paulo Sousa.

De acordo com o GE, Bruno Spindel confirmou a fala do goleiro para algumas pessoas próximas, refutando aquilo que foi falado por Sousa, mas o diretor se recusa a falar isso publicamente.

Com a chegada de Paulo Sousa, Diego Alves perdeu espaço no elenco principal do Flamengo. Ao todo, ele só foi usado duas vezes pelo português. A relação de Alves com o preparador de goleiros do Flamengo, Paulo Grilo, também não é nada boa.