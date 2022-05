Eintracht Frankfurt é campeão da Europa League

O Eintracht Frankfurt é o campeão da Europa League 2021/22. A equipe alemã precisou das penalidades (5 a 4) para bater o Rangers, da Escócia, e levar o torneio, nesta quarta-feira (18), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha.

No tempo normal, a partida ficou no 1 a 1. Os gols só saíram no segundo tempo. Joe Aribo abriu o placar para o Rangers. O colombiano Rafael Borré empatou. O jogo foi para a prorrogação, mas foi nas penalidades que o duelo foi decidido. Nos pênaltis, o goleiro Kevin Trapp defendeu uma cobrança de Aaron Ramsey. Na última, Borré marcou o quinto e último gol que deu o título ao clube alemão.

Após 42 anos, o Eintracht Frankfurt voltou a ser campeão de uma competição europeia. O último foi a antiga Copa Uefa.