Em comemoração aos 189 anos, Itaboraí convida Romário para partida de futebol

Em comemoração aos 189 anos de Itaboraí, será realizado uma partida de futebol no sábado (21), com início às 15h, no estádio Municipal Alziro de Almeida, popularmente conhecido como Alzirão. O evento, que será gratuito, contará com a presença de um dos maiores jogadores de todos os tempos e tetracampeão mundial com a seleção brasileira: o 'baixinho' Romário.

Ainda no sábado, na parte da manhã, às 9h30, acontecerá um amistoso entre Itaboraí e a equipe sub-17 do Flamengo, também no Alzirão.

Algumas personalidades do mundo da bola marcarão presença no 'Futebol dos Amigos'. Entre eles, os ex-jogadores Brener, ex-Vasco, e Vinicius Pacheco, ex-Flamengo. Outros atletas ainda devem confirmar a presença no evento.

Na rede social, o senador Romário agradeceu ao prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, pelo convite. "Obrigado pelo convite, amigo. Vamos com tudo!", escreveu o ex-jogador.