Sem parceiro, Botafogo vai produzir próprios uniformes para 2022

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (17), que produzirá os próprios uniformes até o fim deste ano. A vestimenta contará com a frase 'Glorioso' estampada no peito. A comercialização tem previsão para junho.

Segundo a assessoria, desde que o clube aderiu a Sociedade Anônima do Futebol (SAF) constates mudanças estão acontecendo. O acionista John Textor está liderando as negociações para ter um novo fornecedor de material esportivo para 2023.

Um outro detalhe que o clube divulgou é a reabertura das lojas físicas, que estão fechadas há quase um ano após litígio do Botafogo com o antigo parceiro. A previsão de volta é para o segundo semestre deste ano.

Em campo, o Botafogo vive um momento para lá de especial. Ou seja, está em 'lua de mel' com a sua torcida. O Alvinegro está no G4 do Brasileirão, com 11 pontos. Na rodada passada, venceu o Fortaleza por 3 a 1, no Nilton Santos.