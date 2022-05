Ruas de Copacabana têm briga entre torcedores do Flamengo e chilenos; Veja vídeos!

Briga entre torcedores do Flamengo e da Universidad Catolica do Chile aconteceu próximo ao hotel onde o time chileno está hospedado em Copacabana, na Zona Sul do Rio, no final da noite da última segunda-feira (16). As duas equipes se enfrentam em partida válida pela fase de grupos da Libertadores, no Maracanã, nesta terça-feira (17), às 21h30.

O estopim para a briga teria sido o caso de racismo que aconteceu durante a partida de ida, em Santiago do Chile, há alguns dias. Na ocasião, dois torcedores rubro-negros saíram feridos do estádio, após serem atingidos com objetos arremessados pela torcida adversária. O Flamengo venceu aquele jogo por 3 a 2.

De acordo com informações da rádio “Tupi”, durante o confronto dois torcedores chilenos foram presos e pelo menos três viaturas da Polícia Militar estiveram no local. Imagens divulgadas nas redes sociais evidenciam as provocações entre as duas torcidas e o terror de populares que transitavam pela orla de Copacabana,no momento do confronto.