Gaules bate recorde de público simultâneo em lives no Brasil

O streamer Gaules alcançou a marca de 570 mil pessoas simultâneas em sua live e bateu o recorde de maior número de pessoas assistindo um 'ao vivo' no Brasil. Os números anteriores, pertencentes ao também streamer, Casimiro, chegavam a 545 mil pessoas. Essa marca foi atingida quando Casimiro assistiu o primeiro episódio da série do Neymar, pela Netflix.

O novo recorde foi alcançado nesta segunda-feira (16), durante transmissão de um duelo pelo jogo online CS:GO. A partida foi entre os brasileiros do Imperial Sportsbet.io e os russos da Cloud9, pelo campeonato PGL Major Antwerp.

Através das redes sociais, a #ColocaNoGau ficou no primeiro lugar do trending topics no Twitter BR, e em sexto lugar nos tópicos mundiais. A hashtag foi feita para incentivar todos os torcedores a irem assistir as partidas no canal do Gaules.

Em seu twitter, Gaules agradeceu o suporte dos fãs, falando mais uma vez como é importante ter a torcida dos brasileiros no cenário de esporte eletrônicos.

"Só nois acredita nessa p****! E é por isso que só nois sabe fazer isso acontecer! O Brasil é f***! Obrigado" @Gaules – Via Twitter.