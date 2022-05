John Textor se emociona após vitória do Botafogo

O proprietário da SAF Botafogo, John Textor, ficou emocionado após o alvinegro conquistar a primeira vitória diante de sua torcida, pelo Brasileirão, no Estádio Nilton Santos, neste domingo (15). Após o triunfo sobre o Fortaleza por 3 a 1, o empresário entrou em campo e teve seu nome gritado pelos mais de 23 mil torcedores presentes.

"É difícil estar aqui, essa torcida espera por algo há tanto tempo. Eles trabalham duro e merecem esse clube. E eu amo que eles confiam e vivem isso. É fantástico.", disse ele aos prantos enquanto segurava a bandeira do clube.

No Brasil há alguns dias, Textor foi flagrado curtindo a noite carioca e teve fotos suas viralizadas nas redes sociais. O empresário assistiu a partida de um dos camarotes do Estádio e ficou visivelmente feliz com a vitória.