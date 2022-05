Atacantes de Flu e Fla se destacam como artilheiros do Brasil

Os atacantes do Fluminense, German Cano, e do Flamengo, Gabigol, ambos com 15 marcados, estão empatados no terceiro lugar da lista dos maiores artilheiros do Brasil em 2022, entre jogadores que atuam em times que disputam a Série A do Brasileirão.

O líder do ranking é Raphael Veiga, do Palmeiras, seguido de Hulk, do Atlético-MG. Confira a lista dos goleadores que jogam na Série A:

1º - Raphael Veiga (Palmeiras) - 18 gols

2º - Hulk (Atlético-MG) - 16 gols

3º - Gabigol (Flamengo) e Cano (Fluminense) - 15 gols

4º - Calleri (São Paulo) e Léo Gamalho (Coritiba) - 13 gols

5º - Erison (Botafogo), Rodriguinho (Cuiabá) e Yago Pikachu (Fortaleza) - 11 gols

6º - Élton (Cuiabá) e Nicolas (Goiás) 10 gols

Cano já disputou 30 jogos pelo Fluminense em 2022, e Gabigol jogou 24 partidas pelo Flamengo.