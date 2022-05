Flamengo e Ceará empatam por 2 a 2 pela sexta rodada do Brasileirão

Flamengo e Ceará abriram a 6ª rodada do Brasileirão durante este sábado (14). O jogo terminou tudo igual, em 2 a 2, com um gol do Vozão perto do final do segundo tempo, gol este que é apontado como uma possível falha do goleiro do Flamengo, Hugo.

O placar foi aberto aos sete do primeiro tempo, com um gol de Willian Arão, Arrascaeta cobrou o escanteio e a bola parou com Arão que balançou a rede. O Ceará empatou com Mendoza em um contra-ataque veloz, Zé Roberto iniciou o ataque e o Vozão aproveitou a bobeira do rubro-negro, empatando.

Ainda no primeiro tempo, Arão virou o jogo a favor do Flamengo novamente. O empate do Ceará veio nos acréscimos do segundo tempo, quando Nino Paraíba bateu com efeito na bola e marcou um golaço da lateral.

O Flamengo enfrenta agora o Universidad Católica pela Libertadores, na terça-feira, 17 de maio às 21h30. Já o Ceará, se prepara para pegar o General Caballero JLM, na Copa Sul-Americana, jogo que também acontece na terça-feira, às 19h15.