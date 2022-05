Flamengo é campeão nas duas categorias da Copa CFZ de Clubes

O Centro de Futebol Zico foi, mais uma vez, palco de decisão de campeonato de futebol que valoriza a base e formação de novos atletas. A Copa CFZ de Clubes teve seu encerramento na tarde desta sexta-feira, 13, com o Flamengo vencendo os jogos nas duas categorias em disputa, Sub-11 e Sub-13. Os ex-jogadores Fernandão e Edu Coimbra fizeram a premiação e a festa foi geral entre jogadores, comissões técnicas e familiares presentes.

A primeira final da tarde foi da categoria Sub-13, com a vitória do Flamengo sobre o Sogima/Cabofriense pelo placar de 1 a 0. O gol do título rubro-negro foi marcado pelo garoto Danylo.

"Foi uma festa linda, com os garotos disputando sim o título, mas acima de tudo com o espírito esportivo e de coletividade. Mais uma vez os pais e familiares se fizeram presentes, o que é muito importante como forma de apoio e incentivo. Agradeço ao meu tio Edu e ao querido Fernandão, que prestigiaram nossas finais". Destacou Thiago Coimbra, Presidente das Escolas Zico 10.

Na segunda decisão, foi a vez dos garotos da categoria Sub-11 entrarem em campo. Mais uma vez deu Flamengo, com Miguel Mailes e Lucas Eduardo marcando os gols sobre o Artul, que deram o bicampeonato ao Rubro-Negro nesta categoria.

O Centro de Futebol Zico vem investindo não só na prática de esportes de formação de base, mas também agora nos esportes adaptados com o projeto Zico 10 inclusão, no qual Zico conta com a chancela do Clodoaldo Silva, além da estrutura de logística e conforto com o Bar e Restaurante do Galinho para melhor receber e acomodar os pais, familiares e visitantes do CFZ.