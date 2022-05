Tiago Leifert abrirá programa sobre futebol em streaming

O jornalista Tiago Leifert vai produzir um programa sobre futebol e apostas esportivas em um serviço de streaming. O programa vem em parceria com a empresa de apostas Betfair. Durante esta quinta-feira (12), o perfil do ‘Ogilvy Brasil’ fez a divulgação do projeto, que irá ser oficialmente lançado no dia 15. As informações até agora são de que o programa irá acompanhar todos os jogos nacionais desta temporada de 2022.

Tiago assume o cargo de diretor artístico, o que chamaram de ‘principal cabeça pensante da atração’. Além dele ser um dos criadores do programa, ele também é responsável por escolher o elenco e também pela produção dos quadros que serão feitos no espetáculo.

O nome escolhido foi ‘Dia de Jogo’, que contará com as apresentações de Cassio Barco, ex-Globo. O elenco também conta com a repórter Bibi Molina, o analista de desempenho Thomaz Freitas e o influencer Edu Semblano.

A atração passa a ser exibida aos domingos, às 15h, sempre uma hora antes das principais partidas das rodadas. Será transmitido no canal oficial da Betfair Brasil, no YouTube, acompanhando os jogos em tempo real. Os apresentadores darão dicas sobre apostas.

Este programa é o primeiro projeto da Supernova, que é a produtora de Tiago Leifert. Ele fundou a produtora após rescindir seu contrato com a Tv Globo no ano passado.