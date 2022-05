Paulo Sousa se deslumbra com o meia Victor Hugo

Após o Flamengo vencer o Altos-PI por 2 a 0, no jogo de quarta-feira (11) pela Copa do Brasil, conquistando a vaga nas oitavas de final, Paulo Sousa elogiou muito a nova promessa vinda da base do Fla, o meia Victor Hugo, que marcou um dos gols da partida. O gol foi o primeiro de Victor Hugo como profissional.

Durante a entrevista coletiva, o treinador do Flamengo elogiou as características do atleta. "É um jogador que tem todas as condições para representar um clube com a grandeza que tem o Flamengo. Tem boa capacidade de interpretação de espaços, joga bem de costas e fisicamente é um bom jogador, é explosivo. Tem uma leitura de jogo muito boa", disse Paulo Sousa, que ainda completou. "É um jogador que dentro da área, como hoje se viu, tem muita presença. Tem gol. Juntamente com outros jogadores da base que estamos prestando atenção para integrarmos e para eles nos ajudarem cada vez mais no nosso rumo, que é ganhar jogos".

Em 2021, Victor Hugo renovou seu contrato com o clube carioca até 2027. Sua multa está fixada em 100 milhões de euros (cerca de R$ 540,47 milhões, pela cotação atual).