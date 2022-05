Aston Villa compra Philippe Coutinho em definitivo

O Aston Villa anunciou a compra em definitivo do brasileiro Philippe Coutinho, de 29 anos. O clube inglês pagou 20 milhões de euros ao Barcelona (cerca de R$ 108 milhões) pelo meia, que assinou contrato até 2026.

Coutinho comemorou a permanência no Aston Villa: "Estou muito feliz e animado para o futuro. Tenho que agradecer à comissão técnica, meus colegas, aos torcedores, que me fizeram sentir bem à vontade aqui desde o início. Estou ansioso para o futuro".

O brasileiro chegou ao clube de Birmingham na janela de transferências de janeiro, por empréstimo do Barcelona. São 16 jogos com a camisa do Villa, com quatro gols e três assistências contabilizadas. O Vasco, clube formador de Coutinho, tem direito a receber 2,5% da quantia, no valor de 500 mil euros (R$ 2,7 milhões).

A passagem de Philippe Coutinho no Barcelona foi apagada. Vindo do Liverpool, o meia chegou ao clube espanhol em janeiro de 2018 pela quantia de 135 milhões de euros. Em 2019/20, atuou por empréstimo no Bayern de Munique. Vale destacar que ele conviveu com algumas lesões no Barça, o que também impediu o seu progresso.