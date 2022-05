Globo vence concorrência do SBT e vai transmitir a Libertadores

A Globo conseguiu vencer a concorrência com o SBT e vai transmitir a Liberadores de 2023 até 2026 - com direito de mostrar 25 jogos por ano. A emissora de Silvio Santos ficou com a Copa Sul-Americana, com 13 partidas por temporada.

Na TV por assinatura, a Disney e a Paramount conseguiram os direitos para transmitir tanto a Libertadores quanto a Sul-Americana.

Vale destacar que estavam em jogo dois pacotes para a TV fechada, o primeiro ficou com a Disney, que poderá transmitir a final única da Libertadores com exclusividade nas plataformas pagas. Ela ainda ganhou o direito de exibir a Recopa Sul-Americana. A Paramount ganhou o direito de mostrar os jogos da Liberta até a semifinal, podendo, inclusive, fazer a transmissão da final por videoteipe.

Um pacote de melhores momentos e clipes especiais foi vendido para o OneFootball.