Real Madrid encaminha renovação do contrato de Vinícius Jr.

Vivendo seu melhor momento com a camisa do Real Madrid até agora, Vinícius Júnior teve sua renovação com o clube encaminhada e deve receber um aumento, em função da excelente temporada. As informações são do jornal português “A Bola”.

Com o novo contrato, o salário do jogador deve subir de 3,2 milhões de euros, aproximadamente R$17 milhões, para quase 9 milhões de euros, ou R$48 milhões, ao ano. Além disso, seu vínculo com o Real, que se encerraria em meados de 2024, será estendido até 2027.

Ao lado de Benzema, Vinicius é um dos maiores destaques da equipe espanhola, comandada por Carlos Ancelotti, na atual temporada. O ex-Flamengo, registrou 18 gols e 19 assistências em 48 partidas pelo clube e foi uma das peças chaves para a campanha que rendeu ao clube o título espanhol e uma vaga na final da Champions