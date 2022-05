Botafogo enfrenta Ceilândia em busca da classificação pela Copa Brasil

O Botafogo tem compromisso marcado com Ceilândia pela Copa Brasil. A partida será disputada nesta quinta-feira (12/05), às 21h30, no Estádio Nilton Santos, válido pelo jogo de volta da terceira fase da competição.

No primeiro combate o time carioca venceu por 3 a 0. Agora a equipe do Distrito Federal precisa de uma vitória por quatro gols ou mais de diferença para continuar no campeonato. Caso o time de Brasília ganhe por três gols de vantagem a disputa será decidida nos pênaltis. Qualquer outro resultado o time carioca leva a vaga.

O time de Ceilândia já desembarcou no Rio e segue em treinamento para a disputa. Segundo a tabela de classificação, o time de Distrito Federal encontra-se na série D, com isso, o time carioca tem uma bela vantagem para as classificações.