Flamengo vence Altos e avança na Copa do Brasil

O Flamengo está classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. Com mais de 13 mil pessoas no Raulino de Oliveira, o Rubro-Negro venceu o Altos por 2 a 0 pela 3ª fase da competição. Gabriel Barbosa e Victor Hugo marcaram os gols. O jogo marcou a volta do zagueiro Rodrigo Caio, que estava fora de combate há mais de cinco meses por lesão no joelho direito.

O primeiro tempo ficou marcado pela supremacia do Flamengo no campo ofensivo. A equipe carioca dominou praticamente todas as ações. Aos 12 minutos, Lázaro chutou por cima do goleiro Marcelo, após lançamento de Thiago Maia. A chance mais perigosa veio aos 31 minutos. Diego cobrou escanteio, o zagueiro Léo Pereira desviou, e a bola sobrou nos pés de João Gomes, que acertou a trave.

O panorama para o segundo tempo não mudou: com o Flamengo pressionando o Altos. O atacante Pedro entrou no lugar de Thiago Maia e quase marcou, mas errou ao driblar o goleiro Marcelo. Aos 11 minutos, João Gomes cobrou falta rápida e encontrou Lázaro, que foi derrubado na área e o juiz marcou a penalidade. Gabriel Barbosa converteu e fez 1 a 0.

No fim, o Altos perdeu a sua melhor oportunidade da partida, com chute para fora de Betinho. Aos 42 minutos, o Flamengo marcou o segundo do jogo. Rodinei cruzou para Victor Hugo, que cabeceou e fez o primeiro gol como profissional.

O Flamengo ainda vai conhecer o próximo adversário na Copa do Brasil. A equipe tem confronto contra o Ceará, no sábado (14), às 16h30, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro.