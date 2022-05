Seleção chilena denúncia o Equador e pode ganhar a vaga na Copa

A Fifa anunciou, na tarde desta quarta-feira (11), que abriu uma investigação para apurar uma denúncia apresentada pela seleção chilena contra a seleção equatoriana.

De acordo com as informações apresentadas na denúncia, os chilenos afirmam que o jogador Byron Castillo nasceu na Colômbia e atuou irregularmente em oito jogos das Eliminatórias pelo Equador.

Por fim, está incluso um pedido para que o Equador perca os pontos das partidas em que o jogador foi utilizado e que seus rivais ganhem três pontos. Ou seja, isso alteraria a classificação final das Eliminatórias e daria uma vaga na Copa ao Chile.

“Abriu-se uma investigação porque, preliminarmente e sem avançar no mérito, a Fifa entendeu que existem indícios de uma possível adulteração e agora vai se aprofundar no mérito, ouvindo a posição do jogador e da federação equatoriana.”, explicou o advogado do Chile, Eduardo Carlezzo.