Recuperado, Pedro é relacionado para confronto contra o Altos-PI

Após perder o lateral-esquerdo Filipe Luís para uma grave lesão muscular na panturrilha, o técnico português Paulo Sousa teve uma boa notícia do departamento médico do Flamengo para o confronto contra o Altos-PI, em Volta Redonda, nesta quarta-feira (11) às 19h. O atacante Pedro, que não disputou o clássico contra o Botafogo, no último domingo (8), com dores na coxa, será relacionado para a partida.

Pedro treinou normalmente nesta terça-feira (10) e já sabe que viaja com a delegação para a cidade do sul fluminense. O atacante foi o autor do primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o time piauiense no jogo de ida do confronto, válido pela terceira fase da Copa do Brasil.

Contudo, existe a chance de que o camisa 21 e alguns outros titulares sejam poupados pelo português, por conta da ampla lista de nomes no departamento médico do clube e também do desgaste físico das últimas partidas, que exigiram muito dos atletas.