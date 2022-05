Torcedores do Flamengo protestam em frente a Gávea

A atual fase do Flamengo traz fortes dores de cabeça para a sua torcida. Não só dentro de campo, mas também nos bastidores. Um grupo de flamenguistas protestou na frente da sede do clube, na Gávea, nesta terça-feira (10). Frases "O Flamengo é do povo!" e "Landim [presidente do clube] enganador" foram exibidas em uma faixa.

O motivo do protesto é contra a decisão do Conselho Deliberativo do clube que aprovou, na noite da última segunda-feira (9), a inclusão da categoria de sócios Off-Rio, que terá limitação para 1 mil associados.

Em campo, o Flamengo vem de derrota para o Botafogo por 1 a 0 e vai enfrentar, na próxima rodada, o Ceará. Mas, antes, o Rubro-Negro joga contra o Altos, pelo segundo jogo da 3ª fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (11), às 19h30, no Maracanã. A ida foi 2 a 1 para os cariocas.