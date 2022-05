CBF altera data e horário do jogo Vasco x Bahia

A CBF divulgou, na noite da última segunda-feira (09), que a partida entre Vasco e Bahia, válida pela sétima rodada, sofreu uma mudança na data e no horário.

A partida que antes seria no domingo (15), às 16 horas, com transmissão da TV Globo, agora será na segunda-feira (16), às 19 horas.

O pedido da mudança surgiu através da FERJ, com o objetivo de acatar as recomendações da Polícia Militar de não haver dois jogos na cidade do Rio de Janeiro na mesma data, pois o Botafogo já jogaria no Nilton Santos no mesmo horário.