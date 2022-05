Ex-jogador da NBA é assassinado a tiros na Flórida

O basquete internacional perdeu um de seus grandes nomes na última segunda-feira (09). O ex-jogador da NBA Adreian Payne, de 31 anos, morreu após ser baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado para um hospital da região, mas não resistiu.

Adreian atualmente estava sem contrato com nenhum time, mas chegou a atuar em times europeus e até na China nos últimos anos. Nos Estados Unidos, de onde é natural, ele jogou pela Universidade de Michigan State, onde conquistou uma vaga no Atlanta Hawks, já pela NBA. Ele também jogou no Minnesota Timberwolves e Orlando Magic. Ele se envolveu em uma polêmica de suposto assédio sexual enquanto estava na faculdade, mas o caso não teve maiores repercussões.

Ainda não se sabe detalhes sobre o ocorrido, mas um homem identificado como Lawrence Dority, de 29 anos, foi preso como principal suspeito após a polícia chegar no local em que o crime ocorreu. O caso segue em investigação na Flórida.