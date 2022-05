Ganso tem lesão detectada e desfalca o Fluminense

O Fluminense terá um importante desfalque no próximo jogo previsto no calendário contra o Vila Nova. O meia Paulo Henrique Ganso teve lesão constatada na coxa e não viajou para Goiânia.

Em nota, o Fluminense informou na manhã desta terça-feira que Ganso teve uma lesão constatada no músculo posterior de coxa direita. Sendo assim o jogador foi poupado e não acompanhará a delegação tricolor que tem uma viagem prevista para Goias.

O jogador sentiu dores ainda no primeiro tempo do empate em 1 a 1 contra o Palmeiras , no último domingo, e logo pediu substituição. Ganso era um dos destaques do time desde o inicio da temporada.

Em entrevista, o treinador Fernando Diniz lamentou a saída do jogador e disse que o atleta é o mais criativo do jogo e que atendia todas as táticas com excelência.

Ainda não se sabe quanto tempo Ganso vai ficar fora de combate. A certeza de momento é que ele esta fora da partida desta quarta, contra o Vila Nova, em Goiânia. A partida é pela Copa do Brasil e o Fluminense tem a vantagem do empate por ter vencido o jogo de ida por 3 a 2, no Maracanã.