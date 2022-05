Fã tenta subir no octógono do UFC e é arremessada por segurança

Após Charles do Bronx e Justin Gaethje se enfrentarem, no último sábado (07), pelo UFC 274, nos Estados Unidos, uma fã tentou entrar no octógono para chegar até os lutadores.

A mulher que não foi identificada, acabou sendo empurrada e arremessada pelo segurança do evento para não deixá-la chegar no local.

Ela estava no local com os amigos e a invasão já era planejada. Depois de cair no chão, a jovem foi retirada do evento por uma pessoa da organização. Ela saiu aparentemente bem do local.

Até o presente momento, o UFC não se pronunciou sobre o que aconteceu e não foi informado nada sobre o estado de saúde da mulher.