Rapper Drake perde aposta milionária por vitória de brasileiro no UFC

O rapper canadense Drake perdeu a aposta de 550 mil dólares (cerca de R$ 2,1 milhões) na luta entre o brasileiro Charles do Bronx e o norte-americano Justin Gaethje, pelo UFC 274. O motivo do prejuízo? Ele apostou na vitória de Gaethje, mas quem venceu o duelo foi 'do Bronx', na madrugada de sábado (7).

Drake teria ganhado, em caso de vitória de Gaethje, a quantia de R$ 5,4 milhões. Em março, o rapper apostou R$ 1,3 milhão na luta entre Jorge Masvidal contra Colby Covington, que foi vencida por Masvidal.

Brasileiro vence luta no UFC

Charles do Bronx venceu o norte-americano Justin Gaethje pelo UFC 274, na categoria peso-leve, na madrugada de sábado (7). O brasileiro finalizou o adversário logo no primeiro round.

Ao final da luta, o brasileiro desafiou Conor McGregor: "Está faltando alguma coisa aqui, não está? O campeão se chama Charles Oliveira, o Charles do Bronx! eu sou um problema da divisão. Vocês podem bater. Está escrito lá em cima. Eu sou o campeão. Eu não quero saber o nome, nem o lugar. Conor McGregor, você vai vir ou vai correr?".