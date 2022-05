Fluminense visita Palmeiras em busca de 1ª vitória no Brasileirão

Classificado às oitavas da Copa Libertadores na última terça-feira (3), o Palmeiras recebe o Fluminense na tarde deste domingo (8), às 16h, no estádio Allianz Parque, em duelo pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Tricolor carioca, comandado pelo recém-contratado Fernando Diniz, também entra em campo motivado, após vitória na quarta (4) contra os colombianos do Junior Barranquilla pela Sul-Americana.

O Verdão soma cinco pontos após quatro rodadas, apenas um a mais que o Tricolor, que ainda não venceu nesta edição. Para o jogo desta tarde, Abel Ferreira, técnico do Verdão, terá que contornar várias ausências. O atacante Gabriel Veron se machucou na última terça (3), no duelo pela Libertadores - goleada de 5 a 0 sobre o Independiente Petrolero (Bolívia). Além dele, o volante Jailson e o zagueiro Luan seguem se recuperando de lesões.

Do lado do Fluminense, Fernando Diniz fará hoje (8) sua estreia no Brasileirão como técnico do time carioca. O treinador assumiu o cargo na última segunda (2), após a saída de Abel Braga. Para o embate contra o Verdão, Diniz não poderá contar com o volante André, que cumpre suspensão após ter sido expulso na última rodada.