'Investindo na nova geração': Ex-jogador de SG abre escolinha de futebol no Pacheco

São Gonçalo é uma cidade reconhecida por ser um celeiro de jogadores de futebol com carreiras promissoras, como Thiago Silva, Vinícius Júnior, Zizinho, Leonardo Ramalho Guimarães, o Leozinho, entre muitos outros. Este último, nascido e criado no bairro Jardim Catarina, tem um extenso currículo passando por clubes nacionais e internacionais. Agora, Leozinho usa sua experiência para cultivar novos talentos em seu novo projeto no bairro Pacheco, em São Gonçalo.

Após aposentar as chuteiras, o ex-jogador entrou de cabeça nos estudos e se formou em Educação Física. Depois, ele decidiu abrir a Escola de Futebol Clube Real São Gonçalo, uma escolinha de futebol para crianças entre 5 e 15 anos que desejam ter uma carreira de atleta profissional ou apenas praticar algum esporte para evitar o sedentarismo.

Inaugurada no final de setembro de 2021, a escola tem apenas sete meses e já conta com aproximadamente 70 alunos e ainda há espaço para mais. Leonardo acredita que sua vasta experiência em clubes brasileiros e internacionais gera confiança nos pais que querem matricular os filhos em uma escola de futebol. Não é para menos, o ex-jogador começou a treinar com 12 anos e logo depois já passou por clubes importantes, como o Botafogo, Coritiba, CRB Alagoas, Cabofriense, América, Resende, Bangu, Emirates, Audax e o São Gonçalo Futebol Clube, onde se aposentou do futebol com 36 anos. Toda a experiência aliada ao conhecimento criou o cenário ideal para iniciar uma escola para treinar as novas gerações.

O treinador conta que sete alunos já estão encaminhados para times grandes, como o Vasco da Gama | Foto: Filipe Aguiar

"Pode ser por eu ter uma história no futebol, já ter jogado profissionalmente e isso chama a atenção dos pais, mas também o trabalho que a gente desenvolve, que acho que até mais por isso que temos tantos alunos em pouco tempo. O trabalho que a gente desenvolve em quadra tem chamado muito a atenção. Tem muito alunos vindo de outras escolas, com pais reclamando do método delas, porque infelizmente hoje tem muitas escolas de futebol onde infelizmente tem um professor que não conhece a técnica, que não teve prática nem teoria, não tem um cronograma de trabalho e com isso às vezes não consegue desenvolver o que o garoto precisa.", disse o treinador. "Vou para o sétimo mês com a escola e já recebi garotos que nunca chutaram uma bola e hoje tenho sete meninos encaminhados para o Vasco da Gama nesse pouco tempo. Vão passar lá duas semanas em observação. A gente dá o pontapé inicial de trazer as oportunidades para esse garoto e ele ter a oportunidade de seguir a vida assim como eu, com 12 anos, comecei minha carreira como atleta.", completou Leozinho.



Assim que um novo aluno chega à escola, Leozinho e mais dois professores analisam o objetivo que levou o ingressante a estar no local e aí o encaminha para que tenha o melhor resultado possível, seja buscar uma carreira de jogador profissional ou apenas realizar atividade física e sair do sedentarismo.

"É importante para a ressocialização dessas crianças, hoje em dia é difícil ver uma criança brincando na rua, se divertindo. Tem garoto aqui de 13 e 14 anos que nunca brincou de bola na rua. Um projeto desse é importante demais, acho que atividade física na vida da criança é importantíssimo, seja ela qual for.", completou o treinador, que tem uma meta de ter pelo menos 100 alunos matriculados na escolinha até o fim do ano.

Sobre a importância de projetos como esse na cidade, Leozinho comenta que o poder público e jogadores profissionais que saíram da cidade poderiam fazer mais pela área de esporte de São Gonçalo.

"São Gonçalo hoje tem muito pouco investimento na área de esporte e é uma pena porque a cidade tem atletas importantes que saíram dela e eles tinham que saber a importância deles para a cidade e fazer alguma coisa para ajudar os garotos dessa cidade, que tem perdido vários deles para o crime. Os políticos dessa cidade e ex-atletas daqui poderiam investir mais em projetos em São Gonçalo.", concluiu.

O Escola de Futebol Clube Real São Gonçalo fica localizada na Rua Castro Alves, nº 783, no Society Quim Bola. As aulas da escolinha acontecem nas terças e quintas a partir das 14h30.