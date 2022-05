Jorge Jesus afirma que quer voltar ao Fla e dá prazo ao clube

De férias no Brasil, o treinador Jorge Jesus afirmou, na noite desta quarta-feira (4), enquanto assistia ao jogo entre Flamengo e Talleres junto do jornalista Renato Maurício Prado, que gostaria de voltar ao comando do Flamengo. O português deu um prazo para escutar proposta do clube carioca até 20 de maio. As informações foram publicadas por Renato, em seu blog no Uol.

"Quero voltar, sim. Mas não depende só de mim. Posso esperar até pelo menos o dia 20. Depois disso, tenho que decidir minha vida.", falou Jorge Jesus.

Embora tenha animado muitos torcedores do clube Rubro-Negro, a diretoria do clube já deixou claro que confia na sequência do trabalho de Paulo Sousa e não cogita trocar de treinador no momento.

As frases ditas pelo ex treinador do Flamengo chegaram até Paulo Sousa, que se mostrou bastante incomodado, e comentou sobre o assunto na última coletiva.

“Isso não me parece respeitoso mesmo por vocês (imprensa). Mas a nós não afeta. Somos um grupo que deixou claro desde o início com a ideia de jogo.”, disse o atual técnico do Fla.

O empresário do treinador Paulo Sousa, Hugo Cajuda, também se manifestou e soltou uma nota detonando o compatriota de seu cliente.

“É um ataque nunca antes visto a colegas de profissão e compatriotas, mas mais do que isso, é um ataque à classe dos treinadores profissionais de futebol, um ataque à ética e à dignidade.”, disse Hugo em uma das partes da nota.