Niterói: Cidade realizará a primeira maratona para crianças

A cidade de Niterói receberá a primeira maratona para crianças, o projeto foi desenvolvido por Armando Barcellos e Karen Casalini, que por sua vez, são triatletas profissionais. O projeto será incluído na programação da primeira Maratona esportiva da cidade.

O programa intitulado ¨Corrida Kids¨ atenderá público entre 2 a 14 anos de idade e a data da prova está prevista para acontecer no dia 14 de maio, véspera da maratona principal em pistas especialmente montada no Caminho Niemeyer.

Todas as crianças receberão kits com número, lanches, camisetas e medalhas. A largada para a primeira bateria, de 2 e 3 anos, será ás 10h

As crianças participarão de corridas de 50 metros a 600 metros, dependendo da faixa etária: 50m (2 e 3 anos), 150m (4 a 6 anos), 300m (7 a 10 anos) e 600m (11 a 14 anos)

De acordo com os organizadores, o objetivo da maratona é incentivar as crianças a terem uma vida saudável, além da prática do esporte em ambientes ao ar livre.

Vale lembrar que a primeira Corrida Kids foi realizada em 2019 como parte da programação da Meia Maratona de Niterói. Este ano, as inscrições, que terminam hoje, custa R$ 85.