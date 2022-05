Pedro sente incômodo na coxa e pode desfalcar Flamengo em clássico

O atacante Pedro, autor do gol que garantiu ao Flamengo o empate contra o Talleres pela Libertadores, sentiu um incômodo muscular na coxa,nesta quarta-feira (4), e pode desfalcar o rubro-negro para o clássico contra o Botafogo, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo domingo (8) às 11h. As informações são do O Dia.

Pedro será avaliado durante a reapresentação do elenco nesta quinta-feira (5). À princípio teria sido “algo leve e no adutor” de uma das coxas. Como o tempo de recuperação para este tipo de lesão é curto, a expectativa da comissão técnica do Flamengo é de que os exames não apontem contusão e o atacante possa jogar no domingo.

O zagueiro Pablo, substituído aos 12 minutos do primeiro tempo, na partida contra o Talleres, também sofreu uma lesão muscular. Contudo, seu caso é mais grave que o de Pedro. O zagueiro deixou o campo com ajuda do "carrinho médico” e não deve enfrentar o Botafogo.

Além de Pedro e Pablo, Fabricio Bruno, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Marinho, Matheus França, Matheuzinho, Rodrigo Caio e Vitinho também integram a extensa lista de atletas em recuperação no departamento médico do Flamengo