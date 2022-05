Flamengo e Talleres termina em 2 a 2 pela Libertadores

Tudo igual. Flamengo e Talleres-ARG se enfrentaram pela Libertadores, nesta quarta-feira (04), e o confronto terminou empatado em 2 a 2. Depois de ficar duas vezes atrás do placar, o Rubro-Negro correu atrás e conseguiu trazer um ponto para o Brasil.

No início do primeiro tempo o Flamengo foi surpreendido pelo time argentino que pressionou muito até fazer o seu primeiro gol, marcado por Arão contra.

Depois de sofrer o gol, o time carioca conseguiu equilibrar mais a partida, mas pouco criou na parte ofensiva. A reação veio apenas no segundo tempo. Logo aos 5 minutos, Arrascaeta chutou bonito de longe e marcou um golaço empatando a partida.

Porém, a comemoração durou pouco. Isso porque sete minutos depois Michael Santos marcou novamente para o Talleres e recolou os argentinos na frente.

Irreconhecível, o Flamengo seguia criando pouco na frente e sofrendo atrás.

Tentando aumentar o poder de ataque, o treinador Paulo Sousa colocou Pedro em campo a alteração se mostrou eficaz, Com pouco tempo em campo, o centroavante recebeu belo passe de Gabigol e com um cavadinha ele tirou do goleiro para empatar novamente o jogo.

Com empate no placar e 20 minutos a serem jogados, os dois times partiram para cima em busca da vitória. Com mais ímpeto a equipe da casa era mais perigosa, mas o Flamengo conseguiu se defender bem e segurar o resultado.

Com o empate, o Flamengo se mantém como líder do grupo H com 10 pontos ganhos. O segundo é o Talleres, com 7.