Histórico! Real Madrid vira sobre City e está na final da Champions

Ufa! O Real Madrid conseguiu uma virada improvável contra o Manchester City e está na final da Champions League, ao vencer por 3 a 1, nesta quarta-feira (4). Perto do fim, a equipe inglesa vencia por 1 a 0, mas Rodrygo entrou no 2° tempo, marcou duas vezes e viu Karim Benzema anotar o terceiro e último gol, já na prorrogação, que deu a vaga aos merengues.

O jogo ficou marcado pela capacidade ofensiva da equipe de Pep Guardiola. Mesmo jogando com a vantagem no jogo de ida (4 x 3), o City não abdicou da partida e conseguiu criar as chances mais perigosas do confronto, fazendo, inclusive, o goleiro Thibaut Courtois trabalhar bastante. Contudo, o final da partida foi eletrizante, e a história mudou por completo. Antes, Riyad Mahrez chutou com força a meia-altura do goleiro belga e fez City 1 x 0.

Próximo do fim, o Real Madrid simplesmente conseguiu uma reação improvável. Rodrygo, que entrou no 2° tempo, empatou aos 44 minutos após desvio na área de Karim Benzema. A virada, que aconteceu dois minutos após o empate, também veio dos pés do camisa 21. Em cruzamento de Daniel Carvajal, o brasileiro encontrou espaço na defesa do City e cabeceou: 2 x 1 para o Madrid.

Prorrogação

O começo da prorrogação foi como terminou o tempo regulamentar, com o Real Madrid atacando, obrigando Ederson a fazer boa defesa em chute de Benzema. Em seguida, o zagueiro Rúben Dias cometeu pênalti no atacante francês, que chutou no canto do arqueiro brasileiro. No fim do primeiro tempo, Fernandinho, de frente para o gol, ainda perdeu uma ótima oportunidade.

No segundo tempo, o Real Madrid buscou tranquilizar as ações e ficar com a posse da bola. O City, na base do abafa, não conseguiu arrumar jogadas de perigo. Final: 3 x 1. No placar agregado, 6 x 5.

Liverpool e Real Madrid vão reeditar a final da Champions 2017/18, vencida pelos merengues. Dessa vez, a final entre as equipes será realizada no dia 28 de maio, no Stade de France, às 16h (de Brasília). O clube inglês busca a sua sétima 'orelhuda', enquanto os espanhóis querem a 14ª taça.