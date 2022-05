Vai lotar - 32 mil ingressos vendidos para Flamengo X Botafogo

Mais de 32 mil torcedores já garantiram seus ingressos para o clássico entre Flamengo e Botafogo, que acontece no próximo domingo (08), às 11 horas, no Mané Garrincha, em Brasília.

Com a empolgação da torcida do Botafogo devido a SAF, os últimos jogos do Botafogo em casa vem passando dos 30 mil torcedores, e a mesma coisa é vista no lado Rubro-Negro. Essa primeira parcial foi feita após 30 horas do início das vendas.

Por uma decisão do Ministério Público por questões de segurança, na partida deste domingo não haverá torcida mista. De acordo com informações, 75% do setor destinado aos botafoguenses já estão esgotados.