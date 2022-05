Sul-Americana: Fluminense define futuro diante do Junior Barranquilla

O Fluminense recebe o Junior Barranquilla (Colômbia), a partir das 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (4) no estádio do Maracanã, em jogo no qual definirá seu futuro na Copa Sul-Americana. A Rádio Nacional transmite a partida ao vivo.

Ocupando a terceira posição do Grupo H da competição sul-americana com quatro pontos (três a menos do que os colombianos, que lideram a chave), o Tricolor das Laranjeiras tem apenas a vitória como opção para continuar sonhando com uma classificação para a próxima fase (isso porque na Sul-Americana apenas o primeiro colocado de cada grupo segue para as oitavas de final).

Mas a partida tem outro atrativo além do caráter decisivo para o Fluminense. Esta será a estreia do novo técnico da equipe carioca, Fernando Diniz, apresentado na última segunda-feira (2) e que assume no lugar de Abel Braga, que deixou o comando da equipe na última quinta-feira (28), dois dias depois do empate sem gols com o Unión Santa Fe (Argentina) em pleno Maracanã.

E o novo comandante da equipe das Laranjeiras sabe da importância da partida desta quarta. Em entrevista coletiva na última segunda ele afirmou que “conseguir um resultado positivo na quarta-feira [...] é vital para o seguimento na Sul-Americana”.

A expectativa é de que Diniz coloque em campo uma equipe diferente da que vinha sendo escalada por Abel, valorizando mais a posse de bola e propondo o jogo, no lugar de se posicionar de forma mais defensiva. Mas uma coisa parece certa, a presença do camisa 10 Paulo Henrique Ganso na equipe titular, jogador pelo qual o técnico nutre grande admiração: “A minha opinião sobre ele nunca oscilou, e o Ganso para mim é um gênio. É um cara que faz coisas, e eu joguei e treinei muita gente talentosa. Ele faz coisas que ninguém faz”.

Porém, o Fluminense não terá vida fácil no Maracanã. O Junior Barranquilla chega animado, em uma sequência de seis vitórias seguidas (quatro pelo Campeonato Colombiano e duas pela Sul-Americana, uma delas sobre o Tricolor). A equipe comandada pelo técnico argentino Juan Cruz Real chega descansada, após poupar a equipe titular no último compromisso pelo campeonato nacional.

Transmissão da Rádio Nacional

A Rádio Nacional transmite Fluminense e Junior Barranquilla com a narração de Rodrigo Campos, comentários de Waldir Luiz, reportagem de Rodrigo Ricardo e plantão de Luiz Ferreira.