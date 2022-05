CBF divulga agenda da seleção para mês de junho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a agenda da seleção para o mês de junho, que terá amistosos contra a Coréia do Sul, em Seul, e o Japão, em Tóquio, nos dias 2 e 6, respectivamente, além do clássico contra a Argentina, em Melbourne, na Austrália, no dia 11. O técnico Tite fará a convocação para estes jogos na próxima semana.

O Brasil ainda voltaria a enfrentar a Argentina em confronto válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Qatar, que foi adiada por uma ação da Anvisa, visando o cumprimento dos protocolos de segurança contra a Covid-19. A CBF deve determinar o local do clássico até o dia 22 de junho, três meses antes da data prevista para o confronto.

Contudo, a realização do jogo depende de processo que corre na Fifa. As duas seleções entraram com recursos contra as punições que sofreram na ocasião do adiamento e prometem ir até à Corte Arbitral de Esporte para reaver as perdas, inclusive financeiras, que tiveram.

Próximos compromissos da seleção

2 de junho - Coreia do Sul x Brasil - no estádio Seul World, às 8h (Brasília)

6 de junho - Japão x Brasil - estádio Nacional de Tóquio, às 7h20 (Brasília)

11 de junho - Brasil x Argentina, no estádio Melbourne Cricket Ground, às 8h (Brasília)

setembro - Brasil x México - amistoso

22 de setembro -Brasil x Argentina - valendo pelas Eliminatórias