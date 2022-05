Libertadores tem clássico mineiro América x Atlético nesta terça (3)

A quarta rodada da Libertadores da América vai ter clássico mineiro América x Atlético às 21h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (3), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. O jogo do Grupo D, que tem na ponta os equatorianos do Indepediente del Valle (cinco pontos). O Galo está na vice-liderança (quatro) e o Coelho na lanterna, com apenas um ponto.

Para seguir vivo na Libertadores, o América precisa vencer dentro do Estádio Independência. O técnico Vagner Mancini tem alguns desfalques, entre eles o atacante Wellington Paulista. O treinador, porém, conta com o meia colombiano Índio Ramírez, autor do gol da vitória do Coelho, no último final de semana, contra o Athletico-PR pela Série A do Campeonato Brasileiro.

"O triunfo no começo é importante, a gente está pensando somente no triunfo, em fazer um ótimo jogo. Vamos esperar o professor dizer o que quer e fazer dentro do campo. E depois do jogo é pensar no Brasileiro, acho que são dois campeonatos totalmente diferentes", disse o meia.

Mais confortável na tabela, o Atlético vêm de uma sequência de três empates contra Goiás, Indepediente Del Valle e Coritiba. Em todas estas partidas, o Galo abriu o marcador, mas deixou a escapar a vitória. Para o lateral Guilherme Arana, este recente retrospecto não atrapalha no clássico desta noite.

“Claro que a gente não está satisfeito com o que está acontecendo. A gente se cobra bastante o que tem que melhorar, o que tem de ajustar, e estamos trabalhando em cima disso. Tenho certeza que todos nós não estamos contentes com os empates, mas é trabalhar e aperfeiçoar o que não está bem”, ponderou Arana.

No primeiro clássico mineiro pela Libertadores, Atlético e América empataram em 1 a 1 no Mineirão. O Galo, porém, quer manter o bom retrospecto: há seis anos não sabe o que é perder para o Coelho. Neste período, foram 20 jogos, com 14 vitórias atleticanas e seis empates.