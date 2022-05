'Torcedor' atira em árbitro de futebol amador na Argentina

O final de semana de futebol na Argentina ficou marcado por uma tragédia durante uma partida amadora. Oscar Antônio Pérez, árbitro de futebol, foi baleado por um 'torcedor' na beira do campo.

O acontecimento foi durante o intervalo da partida. Foi relatado para as autoridades que um homem tinha chamado o juiz para conversar na beira do campo e atirou nele duas vezes. Depois, o criminoso fugiu de moto.

Segundo a imprensa local, não é a primeira vez que acontece um caso de violência com Pérez durante um jogo de futebol. Em 2014, ele foi agredido, dessa vez, por um jogador de futebol, na partida do Marapa contra o San Lorenzo de Santa Ana.

Oscar faz parte do quadro de arbitragem do torneio amador ‘Las Cañas’. E também é um dos coordenadores de segurança privada no hospital onde se encontra internado.