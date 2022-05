Barcelona está disposto a pagar quantia milionária por Gabigol

Gabriel Barbosa vem colecionando títulos pelo Flamengo e vem sendo artilheiro do clube desde 2019. Além disso ele é considerado por muitos o maior ídolo do rubro-negro desde da época de Zico. Com isso tudo, é visível o porquê de muitos clubes demonstarem interesse pelo jogador. Como por exemplo, o Barcelona. Segundo o portal de notícias espanhol ‘Fichajes’, o clube pode estar colocando o atleta como uma segunda opção para negociações em caso da contratação do polonês Lewandowski dar errado.

Gabriel já vinha sendo sondado por outros clubes da Europa, porém o Flamengo falou que só negociará em caso de uma proposta irrecusável. O valor de Gabriel no mercado é estimado em 26 milhões de euros e de acordo com esse portal, o Barcelona está disposto a pagar esse preço.

“A direção esportiva do Barça acompanha seu desempenho há vários meses, pois também é um bom negócio, já que seu preço não seria muito alto" destaca um trecho da reportagem.

A matéria aponta também que a diretoria rubro-negra deseja receber ao menos 30 milhões de euros, por volta de R$ 157 milhões pela cotação atual. Porém o clube catalão informa que acha essa quantia válida, por isso não teria problemas em pagar. Mas, no entanto, o jogador não deve ser vendido de maneira tranquila, já que o Flamengo o comprou definitivamente e tem 90% dos direitos dele, os outros 10% pertence ainda ao Inter de Milão.