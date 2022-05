Alexandre Barros é o novo reforço extracampo do Botafogo

O Botafogo anunciou, na tarde desta segunda-feira (02), um novo reforço extracampo do time. Alexandre Barros será o novo gerente geral de estádio e serviços.

Ele possui uma vasta experiência na gestão da Amsterdã Arena e agora será responsável pelo Nilton Santos. Ele também trabalhou dois anos no Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, realizada no Brasil.

“Alexandre Barros é o novo gerente geral de estádio e serviços do Botafogo. O profissional que já trabalhou em diversos projetos, será o responsável pelo Estádio Nilton Santos. Ele inclusive já teve experiência na gestão da Amsterdã Arena.”, publicou Thiago Franklin, setorista do Botafogo.