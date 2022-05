UEFA confirma sanções contra seleções e clubes da Rússia

A UEFA anunciou, na tarde desta segunda-feira (02), que devido à guerra na Ucrânia, as decisões tomadas na última reunião continuarão valendo para a próxima temporada.

A não participação da Rússia na próxima edição da Liga das Nações está entre as principais novidades, e além disso, será rebaixada para a Liga C do torneio. A Rússia também foi excluída da disputa da Eurocopa feminina que acontece neste ano. E por fim, o país não disputará as copas do mundo tanto masculina quanto feminina.

E no que diz respeito às competições de clubes, a Rússia não terá representantes na próxima temporada. A medida vale para a Liga dos Campeões, Liga Europa, Liga Conferência, Champions League feminina e categorias de base.