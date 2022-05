Gabigol e Jorge Jesus são flagrados jantando juntos

O técnico Jorge Jesus, campeão da Libertadores com o Flamengo em 2019, chegou ao Rio de Janeiro na última quarta-feira (27), para aproveitar as férias no Brasil.

O português teria vindo para curtir o carnaval, no desfile das campeãs, e ainda aproveitou para reencontrar velhos amigos, como Gabigol. Os dois saíram para jantar na última noite.

Os dois foram campeões juntos no Flamengo e viveram o ano mágico de 2019. O mister sempre deixou explícita a boa relação que possui com os jogadores daquele elenco.