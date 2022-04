Tiago Leifert é anunciado como novo narrador da Copa do Mundo na Globo

A Globo anunciou o contrato com Tiago Leifert, na tarde desta sexta-feira (29), para a transmissão de jogos da Copa do Mundo no Globoplay, no Sportv e no GE.

A Copa do Mundo começa dia 21 de novembro e termina 18 de dezembro. O apresentador vai narrar uma partida por dia durante a competição.

A narração será de uma nova forma, inovando no meio das transmissões, que será alternativa, com linguagem descontraída, com o Tiago Leifert.

“Eu amo Copa do Mundo. Decidi seguir carreira na televisão e ser jornalista aos 14 anos, na Copa de 94. Depois, na Copa de 2010, foi o evento que mudou minha vida, na Central da Copa. Estava louco de vontade de fazer alguma coisa na Copa, topei o convite na mesma hora.”, contou Tiago Leifert.