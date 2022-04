Flamengo vence Universidad Católica e mantém 100% na Libertadores

O Flamengo venceu, na noite desta quinta-feira (28), por 3 a 2 a Universidad Católica, do Chile, fora de casa, pela terceira rodada da Conmebol Libertadores.

Os dois gols do Flamengo aconteceram ainda no primeiro tempo. O gol que abriu o marcador veio com Gabriel Barbosa, que chutou no canto do goleiro Sebastián Pérez, após ótimo passe de Bruno Henrique. Em seguida, a Católica empatou com gol contra de Mauricio Isla. Aos 35', o camisa 9 do Rubro-Negro ampliou e fez 2 x 1.

Já no segundo tempo, Lázaro recebeu ótimo passe de Marinho e anotou. No fim, os chilenos tentaram uma reação ao diminuir o placar. Diego Buonanotte descontou, mas nada adiantou, com vitória por 3 x 2 do clube carioca.

Com a vitória, o Flamengo é o líder do Grupo H da Libertadores, com nove pontos. Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Talleres, da Argentina, fora de casa, na próxima quarta-feira (4), às 19h.