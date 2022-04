Globo não ganha disputa e não irá exibir jogos da Libertadores na TV Fechada

E a briga continua para a Rede Globo, que ainda tenta conseguir os direitos de transmissão da Libertadores, para o ano de 2023. Segundo o portal UOL, a Conmebol está fazendo o que chamam de ‘segundo round’, que definirá quem poderá levar a melhor, porém, já teria descartado fechar o acordo com o SporTV, grupo do Canal Globo, um canal de TV Fechada. Porém, ESPN, Amazon e Paramount ainda estão na disputada com dois pacotes distintos.

A Globo, no entanto, ainda tem uma esperança de ter mais uma vez a Libertadores em seu canal de TV aberta. Com isso, a emissora continua na disputa pelo o pacote único com o SBT, quem é a atual detentora dos direitos da Libertadores, desde 2020. O SBT não irá poupar algum esforço para continuar tendo este como seu principal torneio.

Para as outras emissoras que estão na disputa, eles poderão enviar uma nova proposta, que poderá se aproximar do que a Conmebol realmente deseja. É esperado que os vencedores dos direitos já sejam falados no começo de maio.